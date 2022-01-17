Секс надавали 12 жінок: у Дніпрі поліцейські накрили бордель (фото)

Година інтиму охочим коштувала мінімум 1200 гривень.

У Дніпрі правоохоронці накрили бордель. Сексуальні послуги у ньому надавали 12 жінок. Одна година охочим коштувала мінімум 1200 гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Також читайте У Миколаївській області директор готельного комплексу організував бордель: хто працював і що робили

Як з’ясувалося, незаконну діяльність організував 42-річний громадянин. Для борделю він орендував приміщення, де жінки надавали чоловікам послуги інтимного характеру.

Окрім нього до злочинної схеми були залучені ще чотири співробітниці та один спільник. Вони працювали адміністраторами, розміщували в Інтернеті рекламу та займалися бухгалтерією.

Самі ж послуги надавали 12 жінок. Година інтиму охочим коштувала мінімум 1200 гривень. У той же час велику частину прибутку собі забирав організатор.

Під час обшуків у нього вилучили та направили на експертизу 220 тисяч гривень, рекламні візитки, банківські картки, мобільні телефони та комп'ютерну техніку.

“Чоловік також зберігав за місцем мешкання чотири пакунки з речовиною, схожою на марихуану. За скоєння чотирьох кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303, та двох кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302 КК України, трьох членів організованої злочинної групи затримано. Їм вручили повідомлення про підозру. Організатору групи та одній із спільниць судом обрані запобіжні заходи у виді тримання під вартою, що одна жінка перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Читайте також: