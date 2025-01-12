Секс після ампутації: як ветеранам після важких поранень повернутися до статевого життя

За словами експертів, навіть якщо йдеться про повну дисфункцію або відсутність геніталій, поранена людина все одно може отримати оргазм із задоволенням.

Західні ЗМІ підняли важливу тему щодо реабілітації поранених українських військових, зокрема з ампутаціями, до мирного життя. Увагу звернули на делікатну тему сексу – як військові з ампутаціями кохаються і чи є в Україні сексуальна реабілітація для людей, які втратили кінцівки.

Про це йдеться у статті CNN.

Журналісти поспілкувалися з 35-річною медикинню Тетяною Цимбалюк, яка на фронті втратила ногу. Коли жінка прийшла до свідомості в лікарняній палаті, на неї чекав її хлопець з букетом квітів. Він зробив їй пропозицію, але вона відмовилася. Після важкого поранення їй ампутували ногу і вона боялась, що стане тягарем. Жінці знадобилося багато часу, щоб відновити впевненість у собі.

"Я зрозуміла, що до ампутації була більш привабливою. Я не була впевнена, що зможу виконати свою сімейну роль як жінка", – зізнається Тетяна.

Цимбалюк каже, що вона була однією з перших українських військовослужбовиць, які залишилися без кінцівок після повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

Її хлопець не здавався і знову зробив пропозицію. Зазначається, що після ампутації Тетяна пройшла тривалу реабілітацію і минулого року народила дитину.

За майже три роки повномасштабної війни майже 370 тисяч українських військових отримали поранення. Тисячі з них втратили одну або кілька кінцівок.

Українська влада не надає офіційних даних щодо ампутацій, але державна програма видала протези майже 20 000 людей протягом 2023 року та першої половини 2024 року, а багатьом іншим допомогли приватні програми в Україні та за кордоном.

За останні два роки в Україні впроваджено протоколи фізичної та, певною мірою, психологічної реабілітації постраждалих у конфлікті. Але сексуальна реабілітація для людей, які втратили кінцівки або отримали інші серйозні травми, здебільшого ігнорується.

CNN вважає, що тема сексу в Україні є табуйованою і для багатьох залишається незручною.

"У нашій культурі немає звички говорити про секс. Не всі люди навіть можуть спокійно вимовити це слово. Розповідати про свої сексуальні проблеми незнайомій людині чи навіть партнеру взагалі не прийнято", – розповіла військовий психолог і одна із небагатьох сексологів, які працюють із військовими, Ганна Ревунець.

Вона визнала, що чоловіки чи жінки, які втратили кінцівки через війну, рідко звертаються за допомогою щодо такої делікатної теми.

"Якщо я запитую ветеранів про сексуальні проблеми, вони зазвичай відповідають, що все гаразд. Лише деякі з них через деякий час, коли почнуть мені довіряти, можуть говорити про свої проблеми", – каже військова психологиня.

За її словами, на офіційному державному рівні немає протоколів чи рекомендацій щодо сексуальної реабілітації та навіть згадки про це.

"Це важливо, тому що лікар зобов’язаний працювати згідно з протоколом. Статева реабілітація ніде не прописана, тому лікар може проявити ініціативу лише за бажанням. Але більшість лікарів не готові про це говорити", – говорить Ревунець.

Військові зізнавалися психологам, що для багатьох сам секс змінився. Наприклад, після поранення деякі респонденти почали готуватися або планувати статеві стосунки через фізичні зміни.

Один із ветеранів, у яких були тривалі стосунки, сказав про лікарів, які його лікували: "Мені сказали займатися сексом, але ніхто не сказав, як. Якщо говорити про технічну частину, то вона дуже важлива". Він сказав дослідникам, що без офіційних ресурсів, чоловікам доводиться передавати інформацію "з вуст в уста".

"Чомусь в українському суспільстві вважається, що хороша дружина повинна сама піклуватися про чоловіка, навіть якщо є можливість отримати допомогу. Жінка стає опікуном. Про який секс тоді може йти мова?" – каже керівник сексуально-просвітницької програми мережі реабілітаційних центрів Recovery Ольга Сердюк, говорячи про те, як тиск постійного догляду може зменшити здатність пари шукати шляхи до сексуальної реалізації.

"Навіть якщо ми говоримо про повну дисфункцію або відсутність геніталій, людина (яка була поранена) все одно може отримати оргазм із задоволенням. Треба працювати зі своїми фантазіями, вивчати своє тіло. Людям потрібно навчитися сприймати себе по-новому, вірити в свою цілісність, своє тіло", – підсумувала Сердюк.

Раніше ветеран війни і головний герой реалітішоу "Холостяк-13" Олександр "Терен" Будько відверто розповів про свій інтимний досвід після ампутацій ніг.

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