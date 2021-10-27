Секс-послуги від 2 до 10 тис. грн за годину: на Прикарпатті викрили будинок розпусти

Незаконний бізнес організувала 30-річна мешканка Львівщини. Інтимні послуги надавали декілька дівчат від 18 до 30 років.
У курортному селищі Яблуниця на Івано-Франківщині правоохоронці викрили будинок розпусти.
Про це інформує пресслужба поліції Івано-Франківської області.
Незаконний бізнес організувала 30-річна мешканка Львівщини. Інтимні послуги надавали декілька дівчат від 18 до 30 років. Це мешканки Полтавської, Черкаської, Дніпропетровської, Сумської та Харківської областей. Дівчат вербували, користуючись їхнім уразливим матеріальним становищем.
" Місячний дохід від злочинної діяльності становив близько 150 тисяч гривень, а вартість послуг – від 2000 до 10 тис. гривень за годину", — йдеться в повідомленні.
Організаторці загрожує покарання до п'яти років позбавлення волі. Наразі їй повідомлено про підозру.
Раніше під Києвом у Бучанському районі поліція викрила дім розпусти.