Секс-послуги від 2 до 10 тис. грн за годину: на Прикарпатті викрили будинок розпусти

Секс-послуги від 2 до 10 тис. грн за годину: на Прикарпатті викрили будинок розпусти

Незаконний бізнес організувала 30-річна мешканка Львівщини. Інтимні послуги надавали декілька дівчат від 18 до 30 років.

У курортному селищі Яблуниця на Івано-Франківщині правоохоронці викрили будинок розпусти.

Про це інформує пресслужба поліції Івано-Франківської області.

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Незаконний бізнес організувала 30-річна мешканка Львівщини. Інтимні послуги надавали декілька дівчат від 18 до 30 років. Це мешканки Полтавської, Черкаської, Дніпропетровської, Сумської та Харківської областей. Дівчат вербували, користуючись їхнім уразливим матеріальним становищем.

" Місячний дохід від злочинної діяльності становив близько 150 тисяч гривень, а вартість послуг – від 2000 до 10 тис. гривень за годину", — йдеться в повідомленні.

Організаторці загрожує покарання до п'яти років позбавлення волі. Наразі їй повідомлено про підозру.

Раніше під Києвом у Бучанському районі поліція викрила дім розпусти.

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