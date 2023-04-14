Секс-скандал з викривачем Субботи: психотерапевт Полудьонний прокоментував заяву ексклієнтки

Він заявив про готовність іти до будь-якого етичного комітету і проясняти ситуацію.

Психотерапевт Ілля Полудьонний прокоментував звинувачення на свою адресу з боку колишньої клієнтки та сексуальної партнерки Анни Гопкало. Він сказав, що запропонував їй прояснити всі обставини в межах етичного комітету.

Про це Полудьонний розповів у коментарі "Бабелю".

Нагадаємо, після публікації розслідування Полудьонного про відомого психолога Спартака Субботу, в якому автор критикує зокрема і сексуальні стосунки з клієнтами, психотерапевтка та ексклієнтка автора розслідування Анна Гопкало заявила, що Полудьонний був її сексуальним партнером, що вважається порушенням етики.

Коментуючи ці заяви Гопкало, Полудьонний зазначив, що у схожих ситуаціях важливе прояснення усіх обставин у межах етичного комітету.

"Я, як побачив публікацію Ані Гопкало, одразу написав їй в особисті повідомлення, що готовий йти в будь-який етичний комітет і проясняти ситуацію. Написав, що підтримую будь-яке рішення і формат. На момент, коли пишу уточнення вам, жодної пропозиції від Ані чи комунікації від якогось етичного комітету не було. Повідомлення вона отримала", – розповів журналістам психотерапевт.

Він додав, що в таких ситуаціях публічна комунікація є неетичною поведінкою. Натомість має відбуватисяпряма комунікація і має бути пропозиція прояснити ситуацію в межах етичного комітету, який обирає скаржник.

"Однак на пряме запитання ЗМІ, як-от зараз в уточненні вам, надати інформацію щодо ситуації допустимо", – наголосив Полудьонний.

Він також пояснив різницю між своїм досвідом та випадками із Субботою. Зокрема, психотерапевт звернув увагу на те, що описаний у розслідування досвід був публічний заздалегідь.

"Клієнтка в публічному просторі писала, що зверталася попередньо до етичного комітету і не отримала достатньої підтримки. Після публічної публікації, наскільки мені відомо, Спартак Суббота не пропонував підтримати звернення клієнтки до етичного комітету та ігнорував цю заяву в професійному алгоритмі дій (запропонувати прояснення ситуації в рамках якогось етичного комітету)", – розповів Полудьонний.

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Він звернув увагу, що інформація про етичні норми залежить від країни, напрямку терапії, конкретного інституту та іншого. Наприклад, в етичному кодексі США вказано, що заборона на стосунки психотерапевта з клієнтами діє ще два роки після завершення терапії, а в деяких цього терміну немає.

Розслідування про Спартака Субботу

Полудьонний провів багатомісячне розслідування про Спартака Субботу (справжнє ім’я кого виявилось – Олександр), в якому йдеться, що той є шахраєм і самозванцем. Так, автор розслідування звинувачує Субботу у брехні, сексі з клієнтками та співпраці з забороненою партією ОПЗЖ, яка на сьогодні заборонена в Україні.

У матеріалі також вказано, що Суббота п’ять років публічно представлявся кандидатом психологічних наук, хоча не мав цього ступеня. Він також видавав себе за лікаря-психіатра і медичного психолога, однак не вчився в жодному медичному ВНЗ.

Сам Суббота прокоментував це розслідування так: "Це не перший хейт, з яким стикаюся, він буде і далі. Я це просто переживу. Але що я хочу сказати – не дозволю ображати свою аудиторію".

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