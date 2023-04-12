Секс за 20 тисяч гривень: в Одесі викрили борделі з "танцівницями" (фото, відео)

В Одесі правоохоронці викрили стриптиз-бари, в якому танцівниці надавали клієнтам сексуальні послуги. Коштувало це від 5 до 20 тисяч гривень.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

За даними слідства, 40-річний одесит та дві його "помічниці", віком 45 та 52 роки організували два борделі, які були замасковані під стриптиз-бари, та змушували дівчат до проституції.

Фото: ГУ Національної поліції в Одеській області

Клієнтам пропонувалась послуга "звільнення танцівниці від роботи", яка коштувала від 5 до 20 тисяч гривень. Так там називали секс з дівчатами.

Фото: ГУ Національної поліції в Одеській області

У закладі все було в суворій конспірації, щоб зімітувати законну діяльність. Правоохоронці провели обшуки у закладах та вилучили докази протизаконної діяльності та гроші.

Фото: ГУ Національної поліції в Одеській області

Чоловіка та двох його помічниць уже затримали. Їм інкримінують такі обвинувачення: чоловіку - в організації сутенерства, вчиненого щодо кількох осіб, повторно, організованою групою, (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 303 Кримінального кодексу України), а жінкам – у сутенерстві, вчиненому щодо кількох осіб, повторно, організованою групою, (ч. 3 ст. 303 ККУ).

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці затримали жінку, яка створила будинок розпусти.

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