Секс закінчився трагедією: під Харковом пара усамітнилася в авто, яке скотилося в воду

Секс закінчився трагедією: під Харковом пара усамітнилася в авто, яке скотилося в воду

Молоді люди не встигли вибратися з автомобіля.

Увечері в суботу, 11 вересня, у селищі Безлюдівка, що прилягає до південної околиці Харкова, потонув у водоймі мікроавтобус ГАЗель, в якому, за попередньою інформацією, перебувала пара молодих людей.

Про цей нещасний випадок повідомили в Telegram-каналі “СТО Харків”.

Рятувальники тривалий час намагаються витягнути машину і тіла загиблих на берег, але наразі безрезультатно.

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За попередньою інформацією, мікроавтобус, скотившись у воду з піщаного берега, перекинувся на дах і його поки не вдається поставити на колеса. Один трос під час рятувальної операції обірвався.

Як повідомляють у соцмережах, на задньому сидінні ГАЗелі вирішила усамітнитися пара молодих людей. Під час любовних утіх машина несподівано з’їхала в воду. Молоді люди вибратися з авто не встигли. Про особи загиблих не повідомляється.

Нагадаємо, раніше у Залізному Порту в Херсонській області закохана пара з Дніпра влаштувала гарячий відпочинок посеред пляжу.



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