Секс замість масажу: в Одесі сутенерка організувала бордель у готелі

Секс замість масажу: в Одесі сутенерка організувала бордель у готелі

Година інтимних послуг коштувала від 1 200 до 2 000 гривень.

В Одесі у приміщенні готелю, на вулиці Середньофонтанській, викрили бордель. Сутенерша працювала адміністратором у місці розпусти, а до “роботи” вона втягувала жінок, що потрапили у складне матеріальне становище.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Також читайте Влаштувала борделі в орендованих квартирах: у Вінниці викрили сутенерку з Одеси

Як найманок, так і клієнтів вона знаходила завдяки оголошенням на інтернет-ресурсах. Година інтимних послуг коштувала від 1 200 до 2 000 гривень, з яких 50% жінки віддавали сутенерці.

Під час обшуків вилучили телефони, ноутбуки, банківські картки, гроші, флеш-накопичувачі та інші речові докази.

Фігурантці оголосили підозру за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, яка передбачає від чотирьох до семи років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання зловмисниці запобіжного заходу. Також правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до її протиправної діяльності.

У Київській області затримали сутенерок, які понад рік відправляли українок на "заробітки"

Нагадаємо, у місті Рівному правоохоронці провели санкціонований обшук в одному із закладів мережі масажних салонів, у якому надавали клієнтам інтимні послуги. Під час несподіваного візиту поліцейських одна з робітниць салону надавала послуги клієнту.

Читайте також: