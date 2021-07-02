"Сексизм" у Міноборони і згоріле селище в Канаді. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- У Міністерстві оборони показали підготовку військовослужбовиць ЗСУ до параду на честь 30-річчя Незалежності України і обурили Мережу. Українські користувачі, зокрема, не оцінили той факт, що курсантки крокуватимуть у туфлях на підборах. Читати далі –>
- Німеччина заявила, що зробить усе можливе для того, щоб Україна не зазнала збитків від реалізації проєкту "Північний потік-2". Читати далі –>
- У канадській провінції Британська Колумбія, де цього тижня температура досягла рекордних +46,6 градусів за Цельсієм, внаслідок "катастрофічної пожежі" згоріло селище Літтон. Читати далі –>
- Компанії колишнього президента США Дональда Трампа "Trump Organization" і її фінансовому директору Аллену Вайссельбергу закидають податкові злочині. Читати далі –>
- Генеральний прокурор США Меррік Гарланд у четвер, 1 липня, запровадив мораторій на смертні кари на федеральному рівні, тоді як під час президентства Дональда Трампа в країні реалізували 13 смертних вироків. Читати далі –>