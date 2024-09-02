Сексуальне насильство над 12-річним хлопчиком на пляжі: причетним оголошено підозру

Серед підозрюваних у злочині 22-річний мешканець селища, в якому стався цей резонансний інцидент.

Причетним до знущання над малолітнім хлопчиком на пляжі біля річки Ворскла в селищі Котельві на Полтавщині повідомлено про підозру у вчинені злочину. Цей випадок стався ще в червні цього року, але місцеві правоохоронці дізналися про нього лише 5 серпня і не розпочали досудове розслідування, а тільки склали адміністративні протоколи.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавської області.

Серед підозрюваних у вчиненні злочину, за який передбачено від 5 до 10 років позбавлення волі, -15-річний місцевий підліток, а також 22-річний мешканець селища Котельва.

Останнього окрім вчинення сексуального насильства (ч. 4 ст. 153 ККУ) звинувачують у втягненні неповнолітніх та малолітніх у протиправну діяльність (ч. 2 ст. 304 ККУ).

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За несвоєчасне внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань призначено службове розслідування, яке здійснює дисциплінарна комісія ГУНП та УВБ в Полтавській області.

“На період службового розслідування четверо поліцейських (начальник сектору поліцейської діяльності в селищі Котельві, його заступник та ювенальний інспектор, а також заступник начальника відділення поліції в Зінькові, який на момент виявлення злочину виконував обов’язки начальника сектору поліцейської діяльності в Котельві) усунуті від виконання службових обов’язків”, - йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, у середині червня 2024 року на пляжі "Мусійка" біля річки Ворскла поблизу Котельви підлітки примушували 12-річного хлопця оголятися та принижували його, при цьому знімали все на телефон і поширювали відео серед знайомих.

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