Жінка вербувала українок для роботи в готелях / © Державна прикордонна служба України

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На Одещині викрили схему вербування українок для роботи за кордоном. Жінкам обіцяли роботу покоївками у готелях, натомість вони потрапляли у сексуальне рабство.

Про це повідомила Державна прикордонна служба у Telegram.

«Зловмисниця обіцяла вигідну роботу в готельному сервісі, однак завербованих „покоївок“ залучали до інтимних послуг у країні ЄС», — йдеться у повідомленні.

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Зловмисниця вже втягнула у схему двох жінок зі свого оточення. Її затримали під час спроби завербувати ще одну жертву. Наразі їй повідомлено про підозру.

Жінки думали, що їдуть працювати покоївками, а потрапляли у сексуальне рабство / © Державна прикордонна служба України

Жінки думали, що їдуть працювати покоївками, а потрапляли у сексуальне рабство / © Державна прикордонна служба України

Нагадаємо, у Львові правоохоронці затримали 21-річну зловмисницю, яка вербувала молодих мешканок Харкова для подальшої сексуальної експлуатації за кордоном.