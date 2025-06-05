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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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339
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1 хв

Сексуальне рабство за кордоном: жінка вербувала українок для роботи повіями у готелях — фото

Зловмисниця обіцяла жінкам вигідну роботу в готельному сервісі, однак завербованих «покоївок» залучали до інтимних послуг у країні ЄС.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Жінка вербувала українок для роботи в готелях

Жінка вербувала українок для роботи в готелях / © Державна прикордонна служба України

На Одещині викрили схему вербування українок для роботи за кордоном. Жінкам обіцяли роботу покоївками у готелях, натомість вони потрапляли у сексуальне рабство.

Про це повідомила Державна прикордонна служба у Telegram.

«Зловмисниця обіцяла вигідну роботу в готельному сервісі, однак завербованих „покоївок“ залучали до інтимних послуг у країні ЄС», — йдеться у повідомленні.

Зловмисниця вже втягнула у схему двох жінок зі свого оточення. Її затримали під час спроби завербувати ще одну жертву. Наразі їй повідомлено про підозру.

Жінки думали, що їдуть працювати покоївками, а потрапляли у сексуальне рабство / © Державна прикордонна служба України

Жінки думали, що їдуть працювати покоївками, а потрапляли у сексуальне рабство / © Державна прикордонна служба України

Жінки думали, що їдуть працювати покоївками, а потрапляли у сексуальне рабство / © Державна прикордонна служба України

Жінки думали, що їдуть працювати покоївками, а потрапляли у сексуальне рабство / © Державна прикордонна служба України

Нагадаємо, у Львові правоохоронці затримали 21-річну зловмисницю, яка вербувала молодих мешканок Харкова для подальшої сексуальної експлуатації за кордоном.

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