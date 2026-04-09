Сексуальні домагання та недитячі жарти: на Волині школярі влаштували "пекло" своєму однокласнику

Учні у Ковелі знущались із однокласника / © Pexels

У Ковелі Волинської області в одному із місцевих навчальних закладів група школярів регулярно знущалась зі свого однокласника. Суд визнав батьків школярів, які булили учня, винними, проте не покарав, оскільки минули терміни розгляду справи.

Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області.

Систематичні знущання та «сексуальні жарти»

Як встановив суд, від жовтня 2024-го до травня 2025 року група підлітків систематично знущалася з учня 9-В класу. Самі кривдники це називали «жартами».

Згідно з поясненнями потерпілого та свідків, школярі:

систематично ображали та принижували хлопця;

торкалися інтимних місць потерпілого;

імітували з ним статеві акти;

відбирали окуляри та телефон, щоб робити глузливі фото;

публічно демонстрували власні статеві органи.

Один із вчителів підтвердив, що помічав «дискомфорт та негативну реакцію» дитини на такі глузування. Інші свідки розповіли, що на захист хлопця ставали лише одиниці — більшість класу або ігнорувала, або підсміювалася.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Психологічна травма: діагноз лікарів

Наслідки шкільного цькування виявилися негативними для здоров’я підлітка. Медичне обстеження у «Волинському обласному територіальному медичному об`єднанні захисту материнства і дитинства» підтвердило у дитини посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), спричинений саме булінгом у ліцеї.

Позиція батьків та рішення суду

Мати одного з обвинувачених у суді вину визнала лише частково, заперечуючи факти сексуального насильства з боку сина. Сам хлопець у поясненнях стверджував, що просто «пропонував зустрічатися» та «жартома» торкався однокласника.

Суддя Ковельського міськрайонного суду В.Є. Губар критично поставився до таких виправдань, розцінивши їх як спробу уникнути відповідальності.

Суд постановив:

Визнати матір школяра винною у вчиненні адміністративного правопорушення за ч. 4 ст. 173-4 КУпАП (булінг, вчинений групою осіб неповнолітнім). Провадження закрити через закінчення строків.

Нагадаємо, в Україні запровадили вимоги для роботи у школах та дитсадках.