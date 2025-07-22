Сексуальні домагання в армії: військова омбудсменка розкрила цифри

Сексуальні домагання в армії. Зображення ілюстративне

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Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова за перші пів року своєї роботи отримала сім звернень щодо сексуальних домагань в армії. Після перевірок з них підтвердили два випадки.

Про це військова омбудсменка розповіла в коментарі hromadske.

Решетилова пояснила, що така кількість звернень не означає, що проблеми не існує. Вона припустила, що скоріше за все, жінки, яким реально загрожує небезпека, бояться повідомляти про це, «а інші, на жаль, дозволяють собі маніпулювати й зводити наклеп на своїх побратимів».

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Тому омбудсменка наголосила на важливості не допущення «оббріхування і зведення рахунків у такій чутливій темі».

Решетилова зокрема, прокоментувала скандал з військовослужбовицею 155 окремої механізованої бригади Єлизаветою Марцинюк, яка заявила про домагання з боку побратима.

Уповноважена повідомила, що звернулася до міністра оборони з проханням призначити перевірку. Ооночасно, у цій бригаді призначили службове розслідування із залученням зовнішніх фахівців.

Раніше військовослужбовиця Лада розповіла, що деякі її побратими користують послугами секс-працівниць у тилових містах. Вона зауважує, що інколи подібні зустрічі допомагають її побратимам «не акцентуватися» на дівчатах, які служать поряд з ними.

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