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Сектор безпеки і дипломатія будуть оновлені: Зеленський анонсував наступні кроки
Зеленський анонсував переформатування сектору безпеки та дипломатичного корпусу. Зміни почнуться завтра.
Президент України Володимир Зеленський після призначення нового складу уряду повідомив про подальші зміни.
Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.
«Оновлення уряду України відбулось, і вже відсьогодні урядовцям варто починати виконувати визначені завдання. Дякую всім парламентарям, які підтримали кандидатури Прем’єр-міністра, віцепрем’єр-міністрів та міністрів», — зазначив президент.
За його словами, вже завтра розпочнеться переформатування сектору безпеки, а в понеділок — оновлення корпусу української дипломатії.
«Завтра продовжимо переформатуванням сектору безпеки. В понеділок оновимо корпус української дипломатії — разом із міністром закордонних справ готуємо відповідні зміни», — додав Зеленський.
Глава держави також повідомив, що вже сформував порядок денний для двох наступних засідань РНБО.
«Кожного дня потрібен результат для України», — резюмував президент.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра України.
У четвер, 17 липня, Верховна Рада затвердила кандидатуру Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра. Свої голоси за це рішення віддали 262 народних депутати. Згодом нардепи підтримали кандидатури на ключові урядові посади, запропоновані новою премʼєр-міністеркою.
Варто зазначити, що напочатку липня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський має намір провести масштабні кадрові зміни в українському дипломатичному корпусі, зокрема замінити послів у країнах «Групи семи» (G7) та «Групи двадцяти» (G20).
Це рішення прокоментував колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Він вважає масштабну дипломатичну ротацію очікуваним кроком, який може посилити зовнішньополітичні позиції України у світі.
17 липня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину спеціальною уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США. Згодом вона може стати пані послом у цій країні.