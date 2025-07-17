Сектор безпеки і дипломатія будуть оновлені: Зеленський анонсував наступні кроки

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський після призначення нового складу уряду повідомив про подальші зміни.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Оновлення уряду України відбулось, і вже відсьогодні урядовцям варто починати виконувати визначені завдання. Дякую всім парламентарям, які підтримали кандидатури Прем’єр-міністра, віцепрем’єр-міністрів та міністрів», — зазначив президент.

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За його словами, вже завтра розпочнеться переформатування сектору безпеки, а в понеділок — оновлення корпусу української дипломатії.

«Завтра продовжимо переформатуванням сектору безпеки. В понеділок оновимо корпус української дипломатії — разом із міністром закордонних справ готуємо відповідні зміни», — додав Зеленський.

Глава держави також повідомив, що вже сформував порядок денний для двох наступних засідань РНБО.

«Кожного дня потрібен результат для України», — резюмував президент.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра України.

У четвер, 17 липня, Верховна Рада затвердила кандидатуру Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра. Свої голоси за це рішення віддали 262 народних депутати. Згодом нардепи підтримали кандидатури на ключові урядові посади, запропоновані новою премʼєр-міністеркою.

Варто зазначити, що напочатку липня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський має намір провести масштабні кадрові зміни в українському дипломатичному корпусі, зокрема замінити послів у країнах «Групи семи» (G7) та «Групи двадцяти» (G20).

Це рішення прокоментував колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Він вважає масштабну дипломатичну ротацію очікуваним кроком, який може посилити зовнішньополітичні позиції України у світі.

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17 липня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину спеціальною уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США. Згодом вона може стати пані послом у цій країні.