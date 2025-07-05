"Секунда і я вже лежу": 13-річний Іван пережив 8 операцій після удару РФ по Сумах

13-річний Іван Марунчак з Сум / © Суспільне

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У Сумах 13-річний Іван Марунчак переніс уже 8 операції, після того, як опинився поруч із місцем влучання під час ракетного удару 13 квітня по центру міста.

Про це передає «Суспільне Суми».

Під час РФ удару по будівлі Сумського держуніверситету Іван перебував поблизу біля пішохідного переходу. Разом із другом він збирався перейти дорогу — хлопці йшли на зустріч до третього товариша.

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Мама хлопчика розповідає, що вранці того дня у неї було якесь недобре передчуття.

«Це була Вербна недля. Ми сходили до церкви. Коли ми були в церкві, Ваня: „Ми ще довго? Мене чекають друзі“… Після причастя прийшли додому, прибіг до нас його друг Міша, теж поспішав. Я кажу: „Діти, може ще чаю?“ — „Ні, нас чекає третій друг“», — розповіла мама Івана Тетяна Марунчак.

Після другого влучання зв’язку з Іваном, як і з його другом, не було. Жінка побігла на місце обстрілу. Мама хлопчика розповідає, що найважче їй було, коли йшла вулицею, де трапився обстріл і бачила багато загиблих.

«Не бажаю нікому пережити те, що довелося мені. Шукаєш по ногах, по головах, по одягу, бо пам’ятаєш, у чому пішов син гуляти. Я побачила, як Ваню вже несли, біля „Нової Пошти“ поклали, надбігли лікарі», — пригадала вона.

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Сам Іван розповів, що перший вибух його не зачепив.

«А після другого, коли тут все сталося, тут горіли машини, прийшов військовий, одразу запитав, де що болить, і наклав турнікет, потім мене віднесли далі, і там вже все інше. Просто одна буквально секунда — і я вже лежу приглушений. Деяких моментів не пам’ятаю», — сказав Іван.

13-річному хлопцеві сильно пошкодило ногу, розірвало легеню, але він був у свідомості.

«Коли я Ваню знайшла, перше, що він просив: „Мама, будь ласка, тільки не кричи“. Наші діти — титани. Пробач, я загубив телефон, я порвав штани. У нього нога висить — „Ти ж Аліні Сергіївні подзвони, що я два уроки не довчив. Мама, болить нога“. Дуже багато було втрачено крові», — розповіла про першу реакцію сина на поранення його мама.

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Хлопчик пережив вісім операцій. Зараз триває процес нарощення кісток, потім будуть встановлювати пластину. За словами мами, наразі в нозі немає чутливості, і поки невідомо, чи вдасться відновити пошкоджені нерви і обійтися без протеза.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару РФ по Сумах 13 квітня загинули 34 людини, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них — 15 дітей.

Зокрема, під час ракетного удару по Сумах 13 квітня загинув водій тролейбуса і більшість пасажирів.