Села-привиди і вулиці смерті: активіст про життя-лотерею у Херсоні і околицях

Життя під обстрілами у Херсоні: активіст попередив про небезпеку / © ТСН.ua

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Громадський активіст з Херсону Юрій Антощук попередив про небезпеку для обласного центру і збільшення кількості атак дронами.

Про це він написав у Facebook.

«Ще півтора роки тому можна було доїхати до Станіслава, рік тому проїхатися Перекопською в Херсоні, в пів року тому приїхати в Білозерку. Зараз Станіслав фактично село-привид, Білозерка вже скоро стане повністю невїзною, а Перекопська — це вулиця смерті», — розповідає Юрій про приміські села Херсону.

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За його словами, небезпеку від російський дронів відчуває навіть відоме всім українцям село Чорнобаївка, розташоване уже за Херсоном. Росіяни фактично почали обстрілювати дронами трасу, що сполучає Херсонську і Миколаївську області.

Антощук зауважує, що декілька місяців тому лише в Херсоні було близько тисячі атак дронами щотижня, в зараз вже перевалило за півтори тисячі.

«Антидронові сітки, на жаль, в Херсоні тільки зараз почали застосовувати. РЕБи нас глобально не врятують, бо ворожі РСЗВ спокійно можуть накрити цілі квартали, а за потреби не пожаліють і декілька КАБів, щоб усунути перешкоди та загрози», — зазначає він.

Активіст нагадав, що фактично щопівроку збільшується перелік населених пунктів Херсонщини і частини Херсона, з яких є обов’язкова евакуація.

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«Херсонці пристосувалися до щоденної небезпеки, але звикнути до цього неможливо. Пів року тому окупанти анонсували у своїх помийках атаки на АЗС в Херсоні, і зараз ми можемо це споглядати. В деяких районах міста закриваються магазини, і мешканцям доводиться долати певну відстань під відкритим небом, щоб сходити купити хліба», — розповідає він про життя у прифронтовому Херсоні.

Антощук попереджає, що восени, коли спаде листя з дерев, ситуація стане ще гіршою. Зокрема, росіяни почнуть засипати мінами-пелюстками дороги міста.

«Вони це і так роблять, але осінь і опале листя — сприятиме тому аби збільшити об’єми атак на мирних мешканців міста, щоб змусити їх ще більше деморалізувати, виїхати, збільшити невдоволення і т.п. Це сприятлива середа, яку можна підкріпити ІПСО і качати ситуацію в необхідному напрямку», — попередив активіст.

Крім того, атаки на критичну інфраструктуру також ведуть до того, що опалення і водопостачання в деяких районах міста може бути під питанням, а в деяких районах його вже давно немає.

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«І хоча в місті та області досі багато організацій, які допомагають населенню, ми все ж бачимо, як вони видихаються, хтось релокується, бо небезпека зростає в геометричній прогресії. Херсон — це фронтове обласне місто, яке щодня під атакою, але яке досі живе життям…», — підсумував він.

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