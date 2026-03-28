Семеро дітей поранені після вечірнього удару РФ поблизу Миколаєва: що відомо

Атака "Шахедами"

Увечері, 28 березня, Воскресенська громада Миколаївської області опинилася під атакою дронів типу «Шахед».

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок удару поранення дістали восьмеро людей.

За його словами, серед постраждалих — семеро дітей. Усі вони зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Постраждалих оперативно доправили до медичних закладів.

«надається необхідна медична допомога», — йдеться в повідомленні.

російські загарбники в ніч проти 28 березня масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.

Як зазначається, внаслідок нічної атаки на Одесу зросла кількість постраждалих — наразі відомо про 16 поранених та двох загиблих.

За даними Одеської ОВА, 14 людей отримують медичну допомогу, двоє з них перебувають у важкому стані через опіки та поранення, решта — у стані середньої тяжкості та задовільному.

Ми раніше інформували, що у Запорізькій області увечері 27 березня пролунали вибухи.