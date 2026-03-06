- Дата публікації
До України з Угорщини повернули затриманих інкасаторів: Сибіга розповів подробиці
Семеро українців повернулися додому після затримання в Угорщині.
Сімох громадян України, яких утримували в Будапешті, звільнили. У п’ятницю, 6 березня, українці перетнули кордон.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
«Вже доповів президенту України Володимиру Зеленському про те, що нам вдалося домогтися звільнення семи громадян України, які утримувалися в Будапешті», — йдеться у повідомленні.
За його словами, українські консули надали громадянам необхідну допомогу після повернення. В МЗС підкреслили, що до операції зі звільнення долучилися працівники посольства України в Угорщині, правоохоронні органи, державні установи та банки.
«Дякую нашій команді в МЗС та Посольству України в Угорщині, а також правоохоронним органам, державним установам, державним банкам і всім, хто допоміг досягти їхнього звільнення», — зазначив міністр.
Також зазначив, що гроші та цінності обовʼязково повернуть. У першу чергу, в пріоритеті було повернення людей.
Затримання українців в Угорщині — що відомо
Угорські правоохоронці без пояснення причин затримали два броньовані автомобілі українського «Ощадбанку». В інкасаторських машинах транспортували вантаж особливої цінності — десятки мільйонів у іноземній валюті та значну кількість золотих злитків.
У Національному банку України, посилаючись на інформацію «Ощадбанку», підтвердили, що 5 березня два автомобілі інкасаторської служби затримали представники правоохоронних органів Угорщини.
Угорська Національна податкова та митна служба заявила, що затримання здійснювалося «за підозрою у відмиванні коштів».
Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав це затримання захопленням заручників та частиною передвиборчого шантажу з боку Угорщини. Україна готує дипломатичну відповідь та не виключає впровадження санкцій.