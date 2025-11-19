Семеро людей поранено внаслідок атаки ворожих БпЛА по двох районах Харкова

Харків / © із соцмереж

Семеро людей отримали поранення внаслідок обстрілу Харкова ударними безпілотниками. За уточненою інформацією, вибухи пролунали у Слобідському та Основʼянському районах міста.

Мер Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. повідомили, що всім постраждалим надається висококваліфікована медична допомога. На місцях працюють екстрені служби, рятувальники та медики. Наслідки ударів уточнюються.

За попередньою непідтвердженою інформацією із соцмереж, унаслідок російського удару постраждало приміщення супермаркету “Сільпо”.



