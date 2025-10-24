ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
535
1 хв

Семеро українців на авто намагалися прорватися через кордон: чим це закінчилося (фото)

Внаслідок ДТП водій та пасажири автомобіля дістали ушкодження різного ступеня тяжкості.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Автомобіль порушників кордону

Автомобіль порушників кордону / © Держприкордонслужба

На Одещині група українців на автомобілі намагалася прорватися через кордон із Молдовою, але натрапили на прикордонників. З переляку водій натиснув на газ та з’їхав із ґрунтової дороги, внаслідок чого авто перекинулося.

Про це у п’ятницю, 24 жовтня, повідомили у Держприкордонслужбі.

Як виявилося, окрім водія, в автівці було ще шестеро осіб, які намагалися втекти з України.

В одному з Telegram-каналів вони знайшли провідника, який і надав їм автівку, залишивши її у вказаному місці.

/ © Держприкордонслужба

© Держприкордонслужба

За цю послугу втікачі заплатили завдаток — понад 25 тисяч доларів на криптогаманець.

/ © Держприкордонслужба

© Держприкордонслужба

На позашляховик румунської реєстрації вони встановили українські номери від іншого авто та поїхали в напрямку кордону, поки не потрапили в аварію.

/ © Держприкордонслужба

© Держприкордонслужба

Прикордонники надали потерпілим першу медичну допомогу, після чого викликали карету швидкої та поліцію.

/ © Держприкордонслужба

© Держприкордонслужба

За спробу незаконного перетинання держкордону складено протоколи про адмінправопорушення. Справи скеровано до суду.

Нагадаємо, раніше правоохоронці встановили, що один із заступників міського голови міста Сокиряни Чернівецької області допомагав переправляти військовозобов’язаних українців з України до Молдови в обхід пунктів пропуску.

535
