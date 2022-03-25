Семеро військовослужбовців отримали звання Героя України, п'ятеро з них - посмертно

Семеро військовослужбовців отримали звання Героя України, п'ятеро з них - посмертно

Військовослужбовцям присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України cімом військовослужбовцям. П'ятьом Героям почесне звання присвоєно посмертно.

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Про це йдеться в указі №167/2022 опублікованому на сайті Офісу президента.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”:

Апухтіну Дмитру Олександровичу – полковнику (посмертно)

Амеліну Артему Андрійовичу – старшому солдату (посмертно)

Парталі Станіславу Юрійовичу – лейтенанту (посмертно)

Тимченку Олександру Олександровичу – молодшому сержанту (посмертно)

Чупріну Михайлу Руслановичу – старшому лейтенанту (посмертно)

Присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”:

Громадському Євгенію Олеговичу – лейтенанту

Жумабоєву Мукімбою Юнусовичу – полковнику.

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