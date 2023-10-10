Сенатори США пропонують прийняти для України єдиний пакет допомоги на рік: названа сума

Сенатори від обох партій пропонують прийняти річний пакет військової допомоги для України, який вирішить питання з фінансуванням до проведення виборів президента Сполучених Штатів у 2024 році.

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Про це інформує The Wall Street Journal, передає LB.ua.

Журналісти видання повідомили що група сенаторів, які підтримують Україну, вважають, що вона допомога може бути між моментом, коли Сенат повернеться з канікул 16 жовтня, і закінченням терміну дії поточного законопроекту про тимчасові витрати 17 листопада. Сенатори висловили свій оптимізм щодо прийняття відповідних законодавчих актів.ʼ

За інформацією видання, принаймні деякі республіканці в Палаті представників підтримують такий підхід. Конгресмен Майкл МакКол з Техасу, головний республіканець у комітеті у закордонних справах Палати представників, сказав, що він та інші, хто підтримує Україну, разом із тодішнім спікером Маккарті зустрічалися з радником Білого дому з національної безпеки Джейком Салліваном. Вони сказали йому, що думають, що річний пакет буде мати більше сенсу, «щоб дати українцям відчуття впевненості, але також з політичної точки зору не проводити це голосування кожні три місяці».

Декілька сенаторів, опитаних The Wall Street Journal, назвали загальну суму, необхідну для фінансування України до виборів у США наступного року — відвід 50 до 100 мільярдів доларів.

Сенатор-республіканець Ліндсей Грем запропонував виділити $60-70 мільярдів на допомогу Україні, назвавши цю цифру "зовнішньою межею".

Сенатор-демократ від Коннектикуту Річард Блюменталь, сказав у свою чергу, що якби це залежало від нього, цифра була б ближчою до 100 мільярдів доларів, але сказав, що він готовий піти на компроміс, якщо республіканці погодяться на 60 мільярдами доларів.

Лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер і лідер меншості республіканець Мітч Макконнелл заявили, що допомога Україні залишається пріоритетом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наступного тижня адміністрація Байдена оголосить про новий пакет озброєнь для України.

Крім того, ми раніше інформували, що держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що напад на Ізраїль не повʼязаний з фокусом Заходу на Україні.

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