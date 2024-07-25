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Сенцов назвав, чого бракує українській армії, яка залишається "старою радянською"

Сенцов назвав, чого бракує українській армії, яка залишається "старою радянською"

Командир штурмової роти в 47-й бригаді Олег Сенцов / Фото: Getty Images

Одним із недоліків армії боєць назвав відсутність процедури after action review, тобто аналізу помилок після операції на рівні взводу, роти, батальйону.

В українського війська є багато досягнень у використанні дронів, розробці нових тактик бойових дій, але на рівні управління армія залишається "старою радянською".

Таку думку режисер, командир штурмової роти в 47-й бригаді Олег Сенцов висловив у інтерв’ю "BBC News Україна".

Сенцов відповів на запитання, які шанси в українського війська перестати бути "малою радянською армією". Він зауважив, що армія – це дуже архаїчна, вертикально побудована структура, яка не може зсередини реформуватися. Армія завжди консервативніша від будь-якої іншої державної інституції.

"Ми маємо багато досягнень у використанні дронів, розробили нові тактики бойових дій, але на рівні управління залишаємося старою радянською армією. Натівського планування та стандартів на загальному рівні немає. Ми далі живемо статутами, написаними в 1990-х, в 2000-х. Загалом це продовження старої радянської традиції. Якщо ми йдемо до НАТО, маємо використовувати їхні протоколи", – висловився командир штурмової роти.

Він звернув увагу, що зараз більшість командирів батальйонів – це бойові офіцери. Але у штабах є генерали, які далі працюють по-старому.

"Хтось грає в Жукова. Скандали останнього часу не перші й не останні. Ніхто не хоче повідомляти нагору погані новини. "Ситуація важка, але контрольована" – це вже стало мемом", – сказав Сенцов.

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Він зазначив, що в українські армії немає процедури after action review, тобто аналізу помилок після операції на рівні взводу, роти, батальйону.

"Очікується, що ви або виконаєте завдання й тоді ви молодці, або ні. Але на війні далеко не завжди може бути позитивний результат. Потрібно зрозуміти, чому результат негативний", – додав боєць.

Нагадаємо, раніше офіцер ЗСУ та військовий інструктор Сергій Молодід розповів, що в ЗСУ досі домінує "совковий" підхід до командування підлеглими, який суттєво відрізняється від стандартів НАТО.

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