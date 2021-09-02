Коронавірус впливає на спроможність українців зачинати дітей - лікарка із Дніпра

Фахівчиня запевняє, що коронавірус негативно позначається на репродуктивній функції українців.

Лікарка-репродуктологиня з Дніпра зробила сенсаційну заяву. Вона повідомила, що коронавірус негативно впливає на репродуктивну функцію чоловіків і жінок.

Про це кандидатка медичних наук, лікарка-акушерка-гінекологиня, репродуктологиня, завідувачка відділу репродуктивних технологій клініки у Дніпрі Вікторія Івах повідомила в ефірі 9 каналу.

За словами лікарки, зараз серед українців зросла тенденція до безпліддя - це може бути пов'язане з перенесенням коронавірусу.

"Згідно з даними досліджень, які проводять наші ембріологи, ми бачимо, наскільки погіршилися спермограми. Я навіть спочатку була здивована і думала, що у нас якісь неполадки з діагностикою. Але ми перевіряли у кількох лабораторіях і показало, що дійсно чоловічий фактор безпліддя виріс у рази. Коронавірус вплинув і на жінок теж. Мені здається, що вірус пошкоджує репродуктивні клітини", - сказала лікарка.

Вона додала, що зараз у медзакладі збирають статистику пар, які зверталися до них по допомогу, щоб з'ясувати, хто хворів на коронавірус та щоб з'ясувати, як він вплинув на репродуктивну функцію чоловіків і жінок.

Нагадаємо, що лікар Тарас Жиравецький підрахував, що половина дорослого населення України вже могла перехворіти коронавірусною інфекцією. Великий показник, за його словами, говорить не тільки про негативну тенденцію, але також про те, що COVID-19 може скоро піти на спад.

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