- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 235
- Час на прочитання
- 2 хв
Сенсаційна археологічна знахідка: на Тернопільщині віднайшли усипальницю XVII століття (фото)
Під час звичайного прибирання мешканець села натрапив на стародавню споруду.
У одному з сіл Тернопільської області місцевий мешканець натрапив на унікальну історичну знахідку. Під час прибирання підвалу старої садиби чоловік випадково виявив підземну споруду, яка, за попередніми оцінками археологів, існує вже понад 400 років.
Про це пише видання Новини Тернопільщини.
За словами фахівців, йдеться про кам’яну усипальницю, споруджену приблизно в середині XVII століття. Вона розташована безпосередньо під житловим будинком, який протягом останніх десятиліть використовувався для побутових потреб. Конструкція виготовлена з тесаного каменю, має аркове склепіння і залишки декоративних елементів, характерних для архітектури того часу.
Історики припускають, що поховання могло належати представникам заможного або шляхетного роду, який колись володів маєтком. Подібні споруди в сільській місцевості Тернопільщини зустрічаються вкрай рідко, що додає знахідці особливої наукової цінності.
Нині усипальниця перебуває у занедбаному стані — на стінах помітні сліди вологи, частина перекриття пошкоджена. Експерти застерігають, що без негайного втручання пам’ятка може зазнати подальших руйнувань. Вони рекомендують місцевій владі розпочати роботи з консервації та надати об’єкту статус щонайменше пам’ятки місцевого значення.
Місцеві жителі розповідають, що не підозрювали про наявність такого підземного об’єкта під садибою. Знахідку вже зацікавлено вивчають краєзнавці та архітектурні історики, які сподіваються розкрити її походження та встановити, кому саме належала ця давня усипальниця.
