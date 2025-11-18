ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
445
Час на прочитання
1 хв

Сенсаційна знахідка в Україні: виявлено павука, який жив лише у кількох точках світу (відео)

В Україні вперше виявлено рідкісний вид павука Parasyrisca arabonica, який раніше був відомий лише в Угорщині та на Південному Уралі.

Кирило Шостак
Павук

Павук / © unsplash.com

Вперше в Україні зафіксували появу рідкісного павука Parasyrisca arabonica, відомого раніше лише в Угорщині та на Південному Уралі. Відкриття стало несподіванкою навіть для досвідчених арахнологів.

Знахідку зробила команда дослідників, яка працювала на території екологічної станції “Глибокі Балики”.

У Ржищеві команда дослідників під час польових робіт зафіксувала унікального павука в одній із пасток, встановлених для моніторингу нових видів.

Доцентка Харківського національного університету Ніна Полчанінова повідомила, що це перший випадок виявлення Parasyrisca arabonica в Україні. Відкриття може змінити уявлення науковців про ареал цього виду.

Павук відрізняється характерною будовою тіла та поведінкою, яку наразі детально вивчають: його реакцію на світло, типи пересування та адаптацію до місцевого клімату.

Науковці планують продовжити дослідження, адже поява такого рідкісного виду може свідчити про недосліджені екосистеми Київщини, що потребують охорони.

Дата публікації
Кількість переглядів
445
