Сенсаційна знахідка в Україні: виявлено павука, який жив лише у кількох точках світу (відео)

Вперше в Україні зафіксували появу рідкісного павука Parasyrisca arabonica, відомого раніше лише в Угорщині та на Південному Уралі. Відкриття стало несподіванкою навіть для досвідчених арахнологів.

Знахідку зробила команда дослідників, яка працювала на території екологічної станції “Глибокі Балики”.

У Ржищеві команда дослідників під час польових робіт зафіксувала унікального павука в одній із пасток, встановлених для моніторингу нових видів.

Доцентка Харківського національного університету Ніна Полчанінова повідомила, що це перший випадок виявлення Parasyrisca arabonica в Україні. Відкриття може змінити уявлення науковців про ареал цього виду.

Павук відрізняється характерною будовою тіла та поведінкою, яку наразі детально вивчають: його реакцію на світло, типи пересування та адаптацію до місцевого клімату.

Науковці планують продовжити дослідження, адже поява такого рідкісного виду може свідчити про недосліджені екосистеми Київщини, що потребують охорони.

