Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Сепаратистів з "ЛДНР" відправили воювати проти України в касках часів Другої світової війни: вони здалися

Сепаратистів з "ЛДНР" відправили воювати проти України в касках часів Другої світової війни: вони здалися

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Сепаратистів з "ЛДНР" відправили воювати проти України в касках часів Другої світової війни: вони здалися

Сепаратисти вирішили здатись.

Сепаратистів з "ЛДНР" відправили на війну проти України в касках часів Другої світової війни. Вони вирішили здатись у полон. 

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. 

"Сепаратисти "ЛДНР" - громадяни України, які підняли зброю на своїх братів, у касках часів Другої світової війни здалися в полон", - повідомив Геращенко та опублікував відео. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація