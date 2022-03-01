Сепаратистів з "ЛДНР" відправили воювати проти України в касках часів Другої світової війни: вони здалися

Сепаратисти вирішили здатись.

Сепаратистів з "ЛДНР" відправили на війну проти України в касках часів Другої світової війни. Вони вирішили здатись у полон.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

"Сепаратисти "ЛДНР" - громадяни України, які підняли зброю на своїх братів, у касках часів Другої світової війни здалися в полон", - повідомив Геращенко та опублікував відео.