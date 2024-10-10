"Серце Азовсталі" стало ветеранським партнером Федерації Стронгмену України на міжнародних змаганнях в Мадриді

"Серце Азовсталі" стало ветеранським партнером Федерації Стронгмену України, яка є одним з організаторів змагань Strong Spirit Games, що пройдуть 11 жовтня в Мадриді в рамках спортивного фестивалю Arnold Classic Europe. У змаганнях візьмуть участь захисники Маріуполя Роман Мещеряков, Сергій Дубов та Михайло Будика, які за підсумком відбіркових етапів увійшли в склад збірної України.

"Для "Серця Азовсталі" надзвичайно важливо підтримувати наших захисників у їхньому прагненні до перемог не лише на полі бою, але й у мирному житті. Участь у міжнародних спортивних змаганнях, таких як STRONG SPIRIT'S GAMES, демонструє силу та стійкість українських ветеранів, які попри все залишаються прикладом мужності та непохитної волі", - зазначила директорка організації Ксенія Сухова.

На передодні від'їзду до Мадриду збірна України провела відкрите тренування. На змаганнях будуть представлені такі дисципліни, як жим лежачи, ейрбайк, веслування на тренажері та ривок гирі.

"Настрій бойовий, тому що їду з побратимами, з друзями, з якими познайомився під час всіх змагань на відборах. Можу сказати, що маю позитивний настрій для того, щоб достойно представити Україну на міжнародних змаганнях", - зазначив захисник Маріуполя Михайло Будика.

Також виступ наших сталевих оборонців на змаганнях в Мадриді має важливу місію - привернути увагу міжнародної спільноти до українських військовополонених, які вже третій рік знаходяться в російському полоні.

"Серце Азовсталі" - це проєкт комплексної підтримки оборонців Маріуполя та їхніх родин, що є частиною "Сталевого фронту" Ріната Ахметова. На реалізацію проєкту у 2023 році бізнесмен виділив 1 млрд грн.