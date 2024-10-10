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"Серце Азовсталі" стало ветеранським партнером Федерації Стронгмену України на міжнародних змаганнях в Мадриді

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"Серце Азовсталі" стало ветеранським партнером Федерації Стронгмену України на міжнародних змаганнях в Мадриді

"Серце Азовсталі" стало ветеранським партнером Федерації Стронгмену України, яка є одним з організаторів змагань Strong Spirit Games, що пройдуть 11 жовтня в Мадриді в рамках спортивного фестивалю Arnold Classic Europe. У змаганнях візьмуть участь захисники Маріуполя Роман Мещеряков, Сергій Дубов та Михайло Будика, які за підсумком відбіркових етапів увійшли в склад збірної України.

"Для "Серця Азовсталі" надзвичайно важливо підтримувати наших захисників у їхньому прагненні до перемог не лише на полі бою, але й у мирному житті. Участь у міжнародних спортивних змаганнях, таких як STRONG SPIRIT'S GAMES, демонструє силу та стійкість українських ветеранів, які попри все залишаються прикладом мужності та непохитної волі", - зазначила директорка організації Ксенія Сухова.

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На передодні від'їзду до Мадриду збірна України провела відкрите тренування. На змаганнях будуть представлені такі дисципліни, як жим лежачи, ейрбайк, веслування на тренажері та ривок гирі.

"Настрій бойовий, тому що їду з побратимами, з друзями, з якими познайомився під час всіх змагань на відборах. Можу сказати, що маю позитивний настрій для того, щоб достойно представити Україну на міжнародних змаганнях", - зазначив захисник Маріуполя Михайло Будика.

Також виступ наших сталевих оборонців на змаганнях в Мадриді має важливу місію - привернути увагу міжнародної спільноти до українських військовополонених, які вже третій рік знаходяться в російському полоні.

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"Серце Азовсталі" - це проєкт комплексної підтримки оборонців Маріуполя та їхніх родин, що є частиною "Сталевого фронту" Ріната Ахметова. На реалізацію проєкту у 2023 році бізнесмен виділив 1 млрд грн. 

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