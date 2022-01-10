На 57-му році життя помер депутат Роман Карпюк, фото / Facebook

"Серце несподівано зупинилося": на Волині раптово під час спортивних змагань помер депутат

"Серце несподівано зупинилося": на Волині раптово під час спортивних змагань помер депутат

На 57 році пішов з життя Роман Карпюк.

На Волині рапотово на 57 році життя помер депутат обласної ради, керівник фракції "Сила і Честь", ректор "Академії рекреаційних технологій і права", очільник регіонального представництва Національного олімпійського комітету України Роман Карпюк. Трагедія сталась просто під час спортивних змагань.

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Про це у неділю, 9 січня, повідомила пресслужба Волинської обласної ради.

"Його гаряче, небайдуже серце несподівано зупинилося на 57-му році життя просто під час спортивних змагань. Багатогранна і цілеспрямована особистість, чоловік твердої волі і великої душі, безвідмовний товариш, надійний соратник, мудрий наставник, чесний колега, людина слова і чеснот - таким Роман Петрович назавжди залишатиметься у нашій пам’яті", - йдеться у повідомленні.

Колеги депутата висловили співчуття близьким Романа Карпюка.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і друзям з приводу тяжкої втрати", - зазначили у Волинській облраді.

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