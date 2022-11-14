"Серце розривається": директор Кримського зоопарку, який "скримздив" єнота в Херсоні, обіцяє його повернути

У Криму, де перебувають вкрадені в Херсоні тварини, обіцяють їх повернути додому.

Директор парку левів "Тайган" та зоопарку "Казка" у Криму Олег Зубков заявляє, що він "евакуював" тварин, бо переживав за їхню подальшу долю в окупованому Херсоні.

Про це повідомляють "Крим Реалії".

За словами Зубкова, йому зателефонували з Херсона і попросили забрати тварин до Криму із зоопарку в Херсоні.

"Я не знав, що в Херсоні є взагалі якийсь зоокуток чи зоопарк… Знав про Миколаївський зоопарк, часто бував там, і повз Херсон проїжджав. Але, виявляється, там є зоокуточок. Дві вовчиці, ослиця Даша, а також у торговому центрі був зоокуток, згорів… Ми негайно зібралися. Мене випустили під підписку. Ми завантажили тварин, заспокоїли, що це тимчасова евакуація. Жалкую про загибель тварин, серце розривається. Зараз вони у хороших умовах, у "Тайгані", – розповів Зубков.

Він наголосив, що тварини, яких вивезли з Херсона, перебувають на тимчасовому утриманні.

"Я поверну їх одразу, як тільки влада Херсона дасть команду, що може їх прийняти. Ще три павичі, ще два фазани, цесарки, дві вовчиці, лама та ослиця Даша", – перерахував Зубков.

Директор зоопарку додав, що тварин повернуть до Херсона "в повному складі".

Нагадаємо, що з контактного зоопарку в Херсоні окупанти вивезли родину єнотів та інших тварин, які там перебували.

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