"Серцеві краплі вбивають наших бабусь": Комаровський пояснив, чому небезпечні популярні препарати

Людині, в якої болить серце, потрібно перш за все обстежитись і отримати нормальне лікування, а не "приймати краплі і чекати інсульту чи інфаркту", каже лікар.

Популярні в Україні серцеві краплі можуть серйозно нашкодити здоров'ю. Перш за все людині, в якої виникли проблеми із серцем, необхідно пройти обстеження і отримати нормальне лікування.

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Про це заявив відомий лікар Євген Комаровський на своєму каналі в YouTube.

"Дуже часто наші бабусі, коли у них виникають болі у серці, чи паморочиться у голові, чи взагалі вони дратуються і їм погано - вони п'ють ці крапельки, а до складу цих крапельок часто входять дуже сильні заспокійливі компоненти", - розповідає Комаровський.

Лікар наголошує, що коли у людини болить серце, то їй перш за все необхідно визначити, який у неї артеріальний тиск, чи не порушено живлення серцевого м'яза і чи немає розладів ритму серця. Після встановлення діагнозу хворий повинен прийти на консультацію до сімейного лікаря і отримати нормальне лікування, а також рекомендації щодо способу життя, фізичних навантажень, харчування, обмеження кількості солі тощо.

У такому випадку лікар допоможе стабілізувати артеріальний тиск, поліпшити кровообіг серцевого м'яза, стабілізувати ритм серця.

"Але все це не для наших бабусь. Наша бабуся з хворим серцем капає собі крапельки, після чого вона сідає, або лягає і чекає інфаркту або інсульту. Тому я ввжаю, що всі ці серцеві крапельки, які не використовуються не в одній країні з цивілізованою охороною здоров'я, які не входять ні в один цивілізований протокол лікування, просто вбивають наших бабусь", - заявив експерт.

Лікар закликав не лікуватися серцевими краплями, а діагностувати недугу і пройти нормальну схему лікування.

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