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Серцевий напад чи панічна атака: симптоми, як їх розпізнати, як боротися

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Серцевий напад чи панічна атака: симптоми, як їх розпізнати, як боротися

Серцевий напад чи панічна атака: симптоми, як боротися і розпізнати / Pexels

Панічна атака — це досвід, який ви навряд чи колись забудете. Цей стан характеризується відчуттям раптової інтенсивної тривоги і страху, коли тіло вважає, що йому загрожує небезпека. Проте панічна атака має симптоми, які часто плутають з серцевим нападом (задуха, пришвидшення серцебиття тощо). Як розрізнити ці стани, що таке панічна атака, симптоми і її лікування — про все це читайте в матеріалі ТСН.ua.

Серцевий напад чи панічна атака: симптоми, як розпізнати 

За словами виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я від 2016 до 2019 року Уляни Супрун, панічна атака має такі симптоми:

  • ускладнене дихання;
  • прискорене серцебиття;
  • розширення зіниць;
  • зупинка роботи шлунку;
  • відчуття оніміння у кінцівках;
  • запаморочення голови.

Але варто розуміти, що панічна атака не може становити смертельної небезпеки, якими б серйозними не здавалися її симптоми.

Серцевий напад відрізняється наступними симптомами:

  • відчуття стискання, яке наростає всередині;
  • важкість в грудині;
  • біль часто “віддає” в руку або в зону під лопаткою;
  • різка слабкість;
  • запаморочення;
  • блювання і нудота.

Хоч деякі симптоми і є схожими, проте панічна атака триває зазвичай 5-30 хвилин, а ось основні симптоми серцевого нападу можуть припинитися вже після 2-3 хвилин. Також панічна атака відрізняється більш “гострим” і “колючим” болем.

Панічна атака: причини

Панічна атака: причини / © Pexels
Панічна атака: причини / Pexels

Як розповідають в Національному інституті ментального здоров’я (National Institute of Mental Health) панічні атаки часто спостерігаються в членів однієї сім’ї, але вчені все ще не зрозуміли до кінця, чому у деяких людей вони виникають, а у інших ні.

Дослідники Національного інституту ментального здоров’я виявили, що деякі частини мозку та певні біологічні процеси відіграють вирішальну роль у появі відчуття тривожності або страху. Вони схожі на “помилкові тривоги”, коли інстинкти організму активізуються надто часто. Наприклад, людина відчула біль в грудях і подумала, що у неї серцевий напад. Це може призвести до порочного кола, коли починаєш боятися повторення ситуації і саме через цей страх вона повторюється.

Панічна атака вночі: що спричиняє?

На сайті “Priority” (Великобританія) описані основні фактори, які найчастіше спричиняють панічні атаки вночі:

  • хронічний стрес;
  • інші психічні розлади (підвищена тривожність, депресія);
  • генетика (якщо найближчі родичі часто страждають на панічні атаки);
  • відмова від певних ліків, алкоголю чи наркотиків;
  • побічні ефекти деяких лікувальних засобів;
  • вживання певних речовин (канабіс, кофеїн);
  • серйозні хронічні захворювання (рак);
  • переживання важкої ситуації в житті (смерть близької людини, воєнні дії);
  • значні зміни в житті (переїзд, батьківство).

Панічна атака: як боротися

Панічна атака і як боротися з нею? / © Pexels
Панічна атака і як боротися з нею? / Pexels

Пол Салковскіс, професор клінічної психології та прикладних наук Університету Бата, каже, що важливо не дозволяти страху перед панічними атаками керувати вами.

“Панічні атаки завжди проходять, і симптоми не є ознакою того, що відбувається щось шкідливе. Скажіть собі, що симптоми, які ви відчуваєте, викликані тривогою”. Також, не шукайте відволікаючих факторів: "Уникайте нападу. Намагайтеся продовжувати робити що-небудь. Якщо можливо, намагайтеся залишатися в цій ситуації, поки тривога не вщухне".

А сервіс MyPositiveOutlooks пропонує 10 дієвих порад, які допоможуть вам справитися з панічною атакою:

  1. Порахуйте від 100 до 1 — це допоможе відволіктися від тривожних думок, адже вимагає від вас уваги.
  2. Глибоко дихайте — це також відволіче вас від зайвих думок, які викликають тривогу. Щоб отримати результат зробіть глибокий вдих через ніс, дорахуйте до 4 і видихніть через рот.
  3. Уважно придивіться до навколишнього світу — ретельно огляньте кожен предмет, який ви бачите навколо себе, опишіть собі в голові всі його подробиці. Можна також поворушити, наприклад, пальцями, усвідомлюючи кожен рух.
  4. Позитивні фрази — скажіть собі щось позитивне (це можуть бути просто слова або цитата відомої людини, яка вас надихає). Якщо не можете нічого пригадати, просто промовляйте “Це все пройде”.
  5. Дослідіть питання в Мережі — якщо ви відчуваєте наближення панічної атаки можете спробувати зайти в інтернет і знайти інформацію, яка може вам допомогти. Важливо, щоб вона була позитивною.
  6. Техніка “розслаблення м’язів” — спробуйте розслабити всі м’язи один за одним, починаючи з обличчя. Потім заспокойте думки, звільніть мозок від тривоги. Якщо ви будете щодня практикувати цю техніку, панічна атака вам не загрожує.
  7. Прогуляйтесь — це досить розслаблююче заняття, яке відверне вас від негативних думок.
  8. Проведіть час з домашнім улюбленцем — пограйте з ним, обійміть його або просто поговоріть. 
  9. Спілкування з тим, кому довіряєте — якщо ви відчуваєте тривогу, варто поговорити з близькою людиною про свій стан, це допоможе позбутися страху та покращити самопочуття.
  10. Запишіть почуття на папері — якщо до вас прийшла панічна атака, візьміть ручку та блокнот, і спробуйте записати все, що відчуваєте в цей момент.
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