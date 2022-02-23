Серцевий напад чи панічна атака: симптоми, як їх розпізнати, як боротися

Серцевий напад чи панічна атака: симптоми, як їх розпізнати, як боротися

Панічна атака — це досвід, який ви навряд чи колись забудете. Цей стан характеризується відчуттям раптової інтенсивної тривоги і страху, коли тіло вважає, що йому загрожує небезпека. Проте панічна атака має симптоми, які часто плутають з серцевим нападом (задуха, пришвидшення серцебиття тощо). Як розрізнити ці стани, що таке панічна атака, симптоми і її лікування — про все це читайте в матеріалі ТСН.ua.

Серцевий напад чи панічна атака: симптоми, як розпізнати

За словами виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я від 2016 до 2019 року Уляни Супрун, панічна атака має такі симптоми:

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ускладнене дихання;

прискорене серцебиття;

розширення зіниць;

зупинка роботи шлунку;

відчуття оніміння у кінцівках;

запаморочення голови.

Але варто розуміти, що панічна атака не може становити смертельної небезпеки, якими б серйозними не здавалися її симптоми.

Серцевий напад відрізняється наступними симптомами:

відчуття стискання, яке наростає всередині;

важкість в грудині;

біль часто “віддає” в руку або в зону під лопаткою;

різка слабкість;

запаморочення;

блювання і нудота.

Хоч деякі симптоми і є схожими, проте панічна атака триває зазвичай 5-30 хвилин, а ось основні симптоми серцевого нападу можуть припинитися вже після 2-3 хвилин. Також панічна атака відрізняється більш “гострим” і “колючим” болем.

Панічна атака: причини

Панічна атака: причини / Pexels

Як розповідають в Національному інституті ментального здоров’я (National Institute of Mental Health) панічні атаки часто спостерігаються в членів однієї сім’ї, але вчені все ще не зрозуміли до кінця, чому у деяких людей вони виникають, а у інших ні.

Дослідники Національного інституту ментального здоров’я виявили, що деякі частини мозку та певні біологічні процеси відіграють вирішальну роль у появі відчуття тривожності або страху. Вони схожі на “помилкові тривоги”, коли інстинкти організму активізуються надто часто. Наприклад, людина відчула біль в грудях і подумала, що у неї серцевий напад. Це може призвести до порочного кола, коли починаєш боятися повторення ситуації і саме через цей страх вона повторюється.

Панічна атака вночі: що спричиняє?

На сайті “Priority” (Великобританія) описані основні фактори, які найчастіше спричиняють панічні атаки вночі:

хронічний стрес;

інші психічні розлади (підвищена тривожність, депресія);

генетика (якщо найближчі родичі часто страждають на панічні атаки);

відмова від певних ліків, алкоголю чи наркотиків;

побічні ефекти деяких лікувальних засобів;

вживання певних речовин (канабіс, кофеїн);

серйозні хронічні захворювання (рак);

переживання важкої ситуації в житті (смерть близької людини, воєнні дії);

значні зміни в житті (переїзд, батьківство).

Панічна атака: як боротися

Панічна атака і як боротися з нею? / Pexels

Пол Салковскіс, професор клінічної психології та прикладних наук Університету Бата, каже, що важливо не дозволяти страху перед панічними атаками керувати вами.

“Панічні атаки завжди проходять, і симптоми не є ознакою того, що відбувається щось шкідливе. Скажіть собі, що симптоми, які ви відчуваєте, викликані тривогою”. Також, не шукайте відволікаючих факторів: "Уникайте нападу. Намагайтеся продовжувати робити що-небудь. Якщо можливо, намагайтеся залишатися в цій ситуації, поки тривога не вщухне".

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