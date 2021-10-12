Серцевий напад посеред траси: у Вінниці патрульні врятували водія

У чоловіка діагностували інфаркт.

У Вінниці патрульні врятували чоловіка, якому стало зле за кермом.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 12 жовтня.

Поліцейські патрулювали на дорозі, коли до них під'їхала машина. Водій почав просити про допомогу. Сказав, що йому зле і дуже болить серце. Двоє інспекторів, не гаючи часу, посадили 50-річного чоловіка до службової автівки і помчали до лікарні.

Медики одразу діагностували у хворого інфаркт і прооперували. За словами лікарів, пацієнта врятували тільки завдяки тому, що його вчасно привезли.

Новини України: у Вінниці патрульні врятували чоловіка, у якого стався серцевий напад посеред траси

Нагадаємо, у Харкові працівники швидкої допомоги зіштовхуються з тим, що коли везуть хворого із ввімкненими сиренами, деякі водії просто ігнорують і не пропускають авто швидкої. Відео підтвердження цьому виклали на сторінці Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у соцмережі.

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