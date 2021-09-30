Серцево-судинні захворювання: які безоплатні послуги з лікування можна отримати в Україні

Серцево-судинні захворювання: які безоплатні послуги з лікування можна отримати в Україні

Низку послуг із профілактики та лікування серцево-судинних захворювань надає лікар первинної ланки

В Україні низку послуг із профілактики та лікування серцево-судинних захворювань надає лікар первинної ланки (терапевт або сімейний лікар).

Про це інформує МОЗ України у Telegram-каналі.

Йдеться про:

вимірювання артеріального тиску;

оцінювання загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE;

електрокардіограму (ЕКГ);

аналіз крові на загальний холестерин;

швидкий тест на тропонін (специфічний маркер інфаркту міокарду). У поєднанні з результатами ЕКГ або методами діагностичної візуалізації він допомагає визначити гострий стан.

За потреби сімейний лікар виписує направлення на проведення додаткових досліджень (наприклад, УЗД серця) або на консультацію до кардіолога. З електронним направленням ці послуги є безоплатними для пацієнта.

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Сімейний лікар за потреби може виписати електронний рецепт на ліки проти серцево-судинних захворювань, що входять до програми "Доступні ліки".

У медзакладі пацієнт з інфарктом чи інсультом безоплатно може отримати такі послуги:

Діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження). Проведення тромболітичної терапії (при інсульті), стентування (при інфаркті). Цілодобовий моніторинг стану в реанімації. Медична реабілітація в гострому періоді. Лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали. Ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано за кошти бюджету (наприклад, стенти). Харчування в стаціонарних умовах.

"Важливо пам’ятати, що хворобам серцево-судинної системи можна запобігти, якщо обрати здоровий і активний спосіб життя, а також регулярно відвідувати сімейного лікаря з профілактичними візитами", - йдеться у повідомленні.

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