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Серцево-судинні захворювання: які безоплатні послуги з лікування можна отримати в Україні

Серцево-судинні захворювання: які безоплатні послуги з лікування можна отримати в Україні

pixabay.com

Низку послуг із профілактики та лікування серцево-судинних захворювань надає лікар первинної ланки

В Україні низку послуг із профілактики та лікування серцево-судинних захворювань надає лікар первинної ланки (терапевт або сімейний лікар).

Про це інформує МОЗ України у Telegram-каналі.

Йдеться про: 

  • вимірювання артеріального тиску;
  • оцінювання загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE;
  • електрокардіограму (ЕКГ);
  • аналіз крові на загальний холестерин;
  • швидкий тест на тропонін (специфічний маркер інфаркту міокарду). У поєднанні з результатами ЕКГ або методами діагностичної візуалізації він допомагає визначити гострий стан.

За потреби сімейний лікар виписує направлення на проведення додаткових досліджень (наприклад, УЗД серця) або на консультацію до кардіолога. З електронним направленням ці послуги є безоплатними для пацієнта.

Сімейний лікар за потреби може виписати електронний рецепт на ліки проти серцево-судинних захворювань, що входять до програми "Доступні ліки". 

У медзакладі пацієнт з інфарктом чи інсультом безоплатно може отримати такі послуги:

  1. Діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження).
  2. Проведення тромболітичної терапії (при інсульті), стентування (при інфаркті). 
  3. Цілодобовий моніторинг стану в реанімації.
  4. Медична реабілітація в гострому періоді. 
  5. Лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали. 
  6. Ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано за кошти бюджету (наприклад, стенти). 
  7. Харчування в стаціонарних умовах. 

"Важливо пам’ятати, що хворобам серцево-судинної системи можна запобігти, якщо обрати здоровий і активний спосіб життя, а також регулярно відвідувати сімейного лікаря з профілактичними візитами", - йдеться у повідомленні. 

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