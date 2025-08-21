Серед 40 ракет була одна невстановленого типу: що це за ракета і чим небезпечна

Під час комбінованої атаки на Україну у ніч проти 21 серпня російська армія випустила по Україні 40 ракет різних типів і 614 безпілотників. Серед них була одна ракета невстановленого типу.

Що це за ракета, пише військовий портал Defense Express.

За інформацією видання, йдеться про гіперзвукову ракету 3М22 «Циркон». Defense Express пише, що за весь час повномасштабної війни це був лише 14 пуск «Циркона».

«Результат цього пуску характеризований фразою „успіху не мав“. Зрештою ракети „Циркон“ традиційно показують свою дуже малу точність поєднану із малорозмірною бойовою частиною, яка розкрила найбільшу аферу міноборони РФ», — пишуть у виданні.

Журналісти нагадали, що після того, як весною 2024 року було збито одразу два «аналоговнетні» «Циркони», якими росіяни били по Києву, Z-пропагандисти намагаються про цю ракету взагалі не згадувати.

Зазначається, що цього разу росіяни запустили свій «Циркон» з окупованого Криму, як і всі минулі рази.

Нагадаємо, Росія у ніч проти 21 серпня масовано атакувала Україну. Росіяни атакували Мукачево, Львів, Рівне і Луцьк, Запоріжжя, Дніпропетровську та Черкаську області.