Серед окупантів — іноземці: яких громадян виявили на Вовчанському напрямку

Фронт / © ТСН

Реклама

На Вовчанському напрямку фіксують найманців з інших країн. Зокрема, є громадяни Китаю.

Про це розповіла речниця 57-ї ОМРБр Руслана Богдан повідомила в ефірі Ранок.LIVE.

«Усі кажуть, що це їхнє перше завдання. Переважно кажуть, що взагалі нікого не вбили, нікому не завдали шкоди», — повідомила вона.

Реклама

За її словами, це найманці з Африки, Близького Сходу та загалом зі східних країн. Окрім того, в полон до українських військових також потрапив найманець з Китаю.

Як повідомляв ЦПД, Росія продовжує вербувати іноземців для участі у війні проти України. Для цього використовується обман та неправдиві обіцянки високооплачуваної роботи.

За наявними даними, протягом минулого року до РФ прибули тисячі громадян із понад сотні країн, частину з яких згодом відправили на фронт. Багато новобранців опиняються на найнебезпечніших ділянках бойових дій практично без підготовки, а їхнє перебування на передовій часто вимірюється ліченими днями. Значна кількість із них загинула або зазнала тяжких втрат.

Це вчергове доводить: у такий спосіб РФ намагається компенсувати нестачу особового складу шляхом залучення іноземних найманців.