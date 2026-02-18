- Дата публікації
Серед окупантів — іноземці: яких громадян виявили на Вовчанському напрямку
Здебільшого найманці стверджують, що лише потрапили на фронт і “не встигли нікого вбити”.
На Вовчанському напрямку фіксують найманців з інших країн. Зокрема, є громадяни Китаю.
Про це розповіла речниця 57-ї ОМРБр Руслана Богдан повідомила в ефірі Ранок.LIVE.
«Усі кажуть, що це їхнє перше завдання. Переважно кажуть, що взагалі нікого не вбили, нікому не завдали шкоди», — повідомила вона.
За її словами, це найманці з Африки, Близького Сходу та загалом зі східних країн. Окрім того, в полон до українських військових також потрапив найманець з Китаю.
Як повідомляв ЦПД, Росія продовжує вербувати іноземців для участі у війні проти України. Для цього використовується обман та неправдиві обіцянки високооплачуваної роботи.
За наявними даними, протягом минулого року до РФ прибули тисячі громадян із понад сотні країн, частину з яких згодом відправили на фронт. Багато новобранців опиняються на найнебезпечніших ділянках бойових дій практично без підготовки, а їхнє перебування на передовій часто вимірюється ліченими днями. Значна кількість із них загинула або зазнала тяжких втрат.
Це вчергове доводить: у такий спосіб РФ намагається компенсувати нестачу особового складу шляхом залучення іноземних найманців.