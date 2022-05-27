Серед окупантів на Харківському напрямку почалися масові бунти: СБУ перехопила розмову загарбників

У російських загарбників на Харківському напрямку почалися масові бунти

Цілі підрозділи окупантів на Харківському напрямку відмовляються йти у наступ.



Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку вдалося перехопити СБУ.

"Опять бунт, на*уй! Як я зрозумів, особистий склад… весь. Практично всі!" - розповідає своїм командирам загарбник, який воює на сході України.

У спецслужбі кажуть, що судячи з розмови, це вже не перший подібний випадок у цьому полку окупантів.

"І щоб хоч якось приборкати попередній взвод "бунтівників", їх "посадили на підвал". Та, як чуємо, це не дуже допомогло", - йдеться у повідомленні.

Також СБУ нагадала номер гарячої лінії для тих російських військових, які не хочуть іти в наступ проти ЗСУ.

"Якщо ж окупанти таки змусять "відказників" йти у наступ, СБУ нагадує про гарячу телефонну лінію 2402. Телефонуйте на неї, щоб здатися в полон і зберегти життя. Працює як для російських, так і для українських номерів", - зазначили у спецслужбі.

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