Серед покупців — громадяни РФ і Молдови: в Івано-Франківську "накрили" схему підробки COVID-сертифікатів

Ціна одного "липового" сертифікату становила 1600 гривень.
В Івано-Франківській області СБУ заблокувала схему підробки та збуту "Міжнародного свідоцтва про вакцинацію" від COVID-19.
Про це інформує пресслужба СБУ.
Незаконну схему організував житель Івано-Франківської області разом зі спільницею з сусіднього регіону. Свій "офіс" вони облаштували у приміщенні однієї з туристичних агенцій.
Зловмисники створювали копії бланків свідоцтв про вакцинацію на комп’ютері, роздруковували їх, заповнювали й засвідчували підробленими печатками. На підробках зазначалося, що "документи" нібито видані приватними і державними медичними закладами Київської, Волинської, Вінницької та Чернівецької областей.
Злочинний бізнес фігуранти розпочали ще на початку 2021 року. Ціна однієї фальшивки становила 1600 гривень, а щотижневий прибуток – понад 30 тис. грн.
Клієнтів шукали через туристичну агенцію: ними були не тільки мешканці України, але й іноземці – росіяни та громадяни Молдови.
Правоохоронці під час обшуків виявили підроблені довідки про негативні ПЛР-тести, фейкові результати лабораторних досліджень та "міжнародні свідоцтва про вакцинацію".
За цим фактом було розпочато кримінальне провадження.
Нагадаємо, що у Черкаській області сімейна лікарка продавала "липові" COVID-сертифікати.