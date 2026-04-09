Укрaїнa
111
2 хв

Серед покинутих осель Чорнобильської зони з’явилася сарна — що відомо (фото)

У зоні ЧАЕС зафіксували сарну європейську серед руїн старих осель.

Софія Бригадир
Сарна європейська / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильській зоні відчуження зафіксували появу сарни європейської — тварина з’явилася поблизу покинутих будинків серед весняної рослинності.

Про це повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник﻿.

«Там, де люди пішли, природа знову бере своє: обережний крок, насторожений погляд і життя повертається туди, де колись панувала тиша», — йдеться

Сарна європейська (Capreolus capreolus) — невеликий, витончений олень із коротким тулубом, довгими вухами та майже непомітним хвостом. У теплу пору року її шерсть має рудуватий відтінок, а взимку стає сірою. Характерною ознакою є світла пляма під хвостом, так зване «дзеркало». Самці мають невеликі роги з кількома відростками, тоді як самиці — безрогі.

Вид поширений на значній території Європи, а також у частині Азії. В Україні сарни трапляються у світлих лісах, на узліссях, галявинах і навіть у лісостепових зонах. Вони активні переважно вранці та ввечері, а вдень ховаються у густій рослинності.

Основу раціону сарн становлять трав’янисті рослини, а також пагони дерев і кущів. Узимку тварини можуть живитися хвоєю молодих сосен. Відомо, що сарни добре плавають і здатні долати значні відстані під час сезонних переміщень.

Попри здатність до міграцій, більшість популяцій є осілими. Влітку сарни тримаються невеликими групами або поодинці, а восени можуть об’єднуватися в більші стада. Період гону припадає на серпень–вересень. Вагітність у самиць має особливість — тривалий латентний період, коли розвиток ембріона тимчасово призупиняється.

Серед природних ворогів сарни — вовки та рисі, а на молодняк можуть полювати лисиці. У природі ці тварини живуть у середньому до 12 років.

Нагадаємо, в Чорнобильській зоні науковці зафіксували дрозда гірського, який майже не трапляється в цьому регіоні. Попередні спостереження датуються 1910 і 1976 роками.

