Серед поранених від падіння гелікоптера у Броварах є вагітна жінка: мер міста розповів про потерпілих

Серед поранених внаслідок падіння гелікоптера у Броварах 18 січня є вагітна жінка.

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

"До Броварської лікарні доправили 24 особи, з них – 10 дітей. В опіковий центр перевезено вісім осіб, з них – четверо дітей. 16 людей наразі перебувають у нашій лікарні, з них – шестеро дітей. Поранені перебувають у травматологічному та хірургічному відділеннях, а одна вагітна – у гінекологічному", - розповів він.

За словами Сапожка, усім постраждалим надається необхідна медична та психологічна допомога.

Падіння гелікоптера у Броварах

Нагадаємо, що 18 січня поблизу дитсадка в Броварах впав гвинтокрил ДСНС. На його борту перебувало керівництво МВС, усього дев'ятеро людей: шість представників оперативної групи МВС, зокрема, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович, а також троє членів екіпажу ДСНС. Усі, хто були на борту гелікоптера, загинули.

Усього внаслідок трагедії загинули 17 людей, із них четверо - діти. На місці трагедії розпочалися слідчі дії. Правоохоронці розглядають декілька версій катастрофи: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Водночас свідки повідомили, що гвинтокрил загорівся ще у повітрі, кружляв, а потім впав.

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