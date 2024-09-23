Серед постраждалих дитина: у ДСНС розповіли про ситуацію після атаки на Запоріжжя

Всього на ліквідацію від ГУ ДСНС залучалося 47 рятувальників та 10 одиниць техніки.

У Запоріжжі в результаті російського обстрілу кількість постраждалих виросла до 9 людей, серед яких є одна дитина.

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Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні (ДСНС).

Рятувальники провели евакуацію жителів пошкоджених багатоквартирних будинків. Одну жінку деблокували із власної квартири.

Вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля та балкону однієї із квартир на загальній площі 10 кв.м. Проводились аварійні роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до квартир.

Всього на ліквідацію від ГУ ДСНС залучалося 47 рятувальників та 10 одиниць техніки.

На місцях працювали поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок російського удару по Запоріжжю частково зруйновані будівлі, а 5 людей отримали поранення.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни вдарили по Краматорську, внаслідок чого було важко поранено 16-річну дівчину.

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