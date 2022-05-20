Серед російських окупантів, які воюють в Україні, купа наркоманів - перехоплення СБУ

Російські окупанти для "хоробрості" споживають наркотики.
Заборонені речовини їм завозять з-за "порєбріка", не ховаючись.
Про це свідчить розмова окупанта з дружиною, яку перехопила Служба безпеки України.
З розмови можна зробити висновок, що серед російських загарбників в Україні повно наркоманів. Деякі із них займають керівні посади і вимагають від підлеглих діставати для них наркотичні речовини.
"Попроси у Гурдина, чтоб он забрал наркоту и свою тоже сюда привез! Наркоту, которую нам выдали. Чтоб он забрал и свою тоже привез", - говорить окупант своїй дружині.
Він додає, що у них є грошовий "общак" звідки можна взяти гроші на коньяк.
Нагадаємо, що російські окупанти радять один одному прострілювати собі ноги, щоб вижити в Україні .
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