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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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305
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2 хв

Серед соснового лісу на Поліссі сховалося озеро з незвичайною історією про панночку (відео)

Серед вікових сосен Полісся заховався жіночий монастир, а поруч із ним — озеро, з яким пов’язана незвичайна легенда.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Озеро (ілюстративне фото)

Озеро (ілюстративне фото) / © Unsplash

Серед поліського лісу в урочищі Юзефін, на території національного парку «Пуща Радзівіла», заховався жіночий монастир на честь Іверської ікони Божої Матері. Сюди приїжджають за тишею, молитвою і мальовничою природою. А поруч розташоване загадкове озеро, де, за місцевою легендою, на дні зберігається давній дубовий настил.

Про пише Конкурент.

Дерев’яна архітектура та духовна традиція

Жіночу обитель заснували наприкінці 1990-х років. Будівлі звели в традиціях поліського дерев’яного зодчества, завдяки чому монастирський комплекс гармонійно вписався у довколишній сосновий ландшафт.

Головна святиня обителі — Іверська ікона Божої Матері, шанований у православній традиції образ, назва якого пов’язана з Іверським монастирем на горі Афон у Греції. За церковними переказами, цю ікону знайшли в морі біля Афону. До образу звертаються з молитвами про захист і заступництво.

Сама назва «Юзефін» нагадує про минуле цієї місцевості. За даними нацпарку «Пуща Радзівіла», у XVIII–XIX століттях тут стояв панський маєток. Деталі про його власників і їхню долю наразі документально не підтверджені, але назва урочища зберегла пам’ять про історію краю.

Лісова водойма та місцевий переказ

Біля монастиря розташоване лісове озеро, з яким пов’язана місцева легенда. За переказами, на його дні колись виклали дубовий настил, щоб панянці з маєтку було зручно заходити у воду. З часом цю конструкцію занесло мулом та опалим листям.

Наукових досліджень чи документів, які б підтвердили наявність настилу, немає, але ця історія досі живе серед місцевих. Так в урочищі Юзефін поєднуються поліська природа, духовна святиня та давні перекази.

Нагадаємо, у Карпатах серед лісу ховається Журавлине озеро, яке через темну воду та відсутність риби називають Мертвим, хоча його екосистема насправді залишається живою.

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