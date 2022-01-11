Серед українців зросла підтримка вступу до НАТО та ЄС: результати соцопитування

Вступу до ЄС підтримує більшість населення в усіх регіонах України. Кількість прихильників і противників НАТО на Півдні і Сході майже однакова.

Більшість громадян України підтримують вступ до ЄС та НАТО.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведене у грудні 2021 року.

Якби найближчим часом відбувався референдум щодо вступу до ЄС 67,1% усіх респондентів проголосували б "за", виступили проти 21,6%. Решта респондентів не голосували б або не визначилися з вибором. Серед тих, хто точно взяв би участь у референдумі, 75,7% підтримали б вступ до ЄС.

У випадку референдуму щодо вступу до НАТО 59,2% серед усіх респондентів проголосували б "за", 28,1% – "проти". Серед тих, хто точно взяв би участь у референдумі, 67,8% підтримали б вступ до НАТО.

Київський міжнародний інститут соціології

Серед жителів Заходу та Центру України переважна більшість підтримують і вступ до ЄС, і вступ до НАТО. На Півдні та Сході підтримка євроатлантичної інтеграції нижче.

Вступу до ЄС підтримує більшість населення в усіх регіонах України (на окупованих територіях опитування не проводилося — Ред.).

Заначимо, що кількість прихильників вступу до Євросоюзу та НАТО дещо зросла, порівнюючи з попереднім опитуванням, проведеним групою "Рейтинг" протягом 4-9 листопада 2021 року.

Тоді 62% опитаних підтримали вступ України до ЄС і 58% підтримали б вступ до НАТО. Водночас наразі зменшилася кількість противників вступу до ЄС (понад 10%) та НАТО (4%).

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