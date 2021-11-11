Серед українців зросла підтримка вступу до НАТО, у ЄС себе бачать 62% - опитування

Серед українців зросла підтримка вступу до НАТО, у ЄС себе бачать 62% - опитування

Найбільш лояльні до євроінтеграції жителі західних та центральних областей.

Більшість українців підтримують вступ нашої держави до Європейського союзу та НАТО.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 4-9 листопада 2021 року.

Так, згідно з цими результатами, 62% опитаних підтримали б вступ України до СЄ, якби сьогодні проводився такий референдум (32% - не підтримали). 58% - підтримали б вступ до НАТО (35% - проти вступу).

Зазначається, що найбільш лояльні до євроінтеграції жителі західних та центральних областей, найменш прихильні – мешканці східних регіонів, де менше половини підтримують вступ до ЄС та НАТО. Найбільш скептичні щодо приєднання до союзів виборці "ОПЗЖ", партій Шарія і Мураєва.

Нагадаємо, що весняні дослідження Центру Разумкова показали, що 53,8% мешканців країни підтримали б вступ до НАТО у разі проведення референдуму. Також 61,9% проголосували б за вступ до ЄС. Тобто наразі підтримка вступу до НАТО зросла порівняно з весною на 4,2%., а до Євросоюзу майже не змінилася (весною було 61,9, наразі 62%).

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