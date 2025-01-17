Серед українців зростає скептицизм щодо Заходу - КМІС

Разом з тим українці визнають, що критично залежать від Заходу і вдячні за допомогу.

Дослідження громадської думки показують, що серед українців зростає скептицизм щодо країн Заходу та Сполучених Штатів.

Про це в етері Еспресо розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту (КМІС) Антон Грушецький.

"Рівень довіри до США і до Заходу знизився. Наразі це сталося меншою мірою через тих, хто не довіряє цим інституціям та країнам, а більше через тих, хто має невизначене ставлення. Тобто в чомусь ми довіряємо, в чомусь ми не довіряємо, і у нас немає чітко сформованої думки. Не так давно у нас була більша переконливість у довірі до цих інституцій. Тобто зростає скептицизм щодо Заходу та США, і причина цього зниження досить зрозуміла", - наголосив Грушецький.

Українці визнають, що критично залежать від країн Заходу і тому дуже вдячні за допомогу. Але разом з тим люди вважають, що багато допомоги було надано з великими затримками.

"Якщо два роки тому лише 15% українців вважали, що Захід хоче від України несправедливого миру, то зараз таких вже майже 40%. І це призводить до зниження довіри, бо багато українців відчувають, що Захід не хоче перемоги України або прагне формули: "Не дати Україні програти, але й не дати виграти". Особливо це проявлялося у 2024 році. Наразі українці намагаються знайти більш прагматичний погляд", - додав Грушецький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці розповіли, що для них більш пріоритетне — членство в НАТО чи в ЄС.

Крім того, ми раніше інформували, що результати опитування показали, скільки українців довіряють Зеленському.

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