Серед українських військових зростає кількість невралгічних захворювань, які пов'язані зі стресом

Міністерство оборони України активно працює над створенням системи психологічної підтримки та допомоги для військовослужбовців.

Про це заявила Оксана Сухорукова, очільниця Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України, під час виступу на секції, присвяченій психологічному забезпеченню Збройних Сил, на 1-му щорічному міжнародному Конгресі з військової медицини та ментального здоров’я.

За її словами, кількість військовослужбовців з діагнозом «невралгічні захворювання, пов'язані зі стресом», поступово зростає. Наразі 29% цих захворювань становить ПТСР, і ця цифра, за прогнозами, буде зростати.

Оксана Сухорукова наголосила на важливості надання психологічної підтримки та допомоги військовослужбовцям на всіх етапах служби. Вона окреслила чотири основні етапи психологічної допомоги:

Самодопомога або допомога за принципом "рівний-рівному".

Кризові інтервенції.

Психологічні пункти розвитку на безпечній відстані від лінії фронту.

Довготривала психологічна допомога.

Особливу увагу приділено підтримці військовослужбовців, які повертаються з полону, та їхніх родин. «Ми зобов'язані підтримати родини на всьому цьому шляху: від моменту отримання повідомлення про те, що їхній близький зник безвісти, у пошуку, в очікуваннях і до його звільнення», — підкреслила очільниця Департаменту охорони здоровʼя МОУ.

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