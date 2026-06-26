Серед звільнених бійці "Азову" та 58 офіцерів: Лубінець розповів перші подробиці обміну (відео)

Обмін полоненими / © Володимир Зеленський

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Україна провела черговий обмін полоненими, у результаті якого з російської неволі вдалося визволити 160 українських громадян. Серед звільнених — військовослужбовці Збройних сил України, Територіальної оборони, Національної гвардії, прикордонники, представники Державної спеціальної служби транспорту та інші бійці Сил оборони. Також серед врятованих є захисники з полку «Азов», зокрема офіцерський склад.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами Лубінця, практично 99% звільнених захисників потрапили до російського полону ще на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Вони перебували у надскладних умовах утримання понад чотири роки. Цього разу додому повернулося багато представників старшого командного ланки — загалом 58 офіцерів.

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Звільнені воїни представлені різними родами військ: мотопіхотні, штурмові, повітрянодесантні, аеромобільні, стрілецькі, артилерійські, авіаційні підрозділи, а також морська піхота.

Лубінець наголосив на значущості цієї події та зазначив, що щоденна робота над визволенням інших українців триває.

«Цей обмін — один із результатів роботи Координаційного штабу та всіх державних органів, які працюють над цим процесом. Переговори щодо наступних обмінів тривають кожного дня. Це важлива умова на шляху до миру та відновлення справедливості», — заявив омбудсман.

Серед повернутих захисників є семеро бійців, які відзначають свій день народження у червні, причому двоє з них мали свято лише два дні тому. Вік звільнених героїв суттєво різниться: найстаршому воїну виповнилося 66 років, а наймолодшому — 26 років. Окрім цього, у списках виявлено нетипову деталь: 21 людина має однакові прізвища.

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Дата публікації 15:32, 26.06.26 Кількість переглядів 21 Великий обмін полоненими: Україна повернула додому 160 захисників після 4 років неволі

Обмін полоненими — останні новини

Нагадаємо, Зеленський також підтвердив, що 26 червня Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернулися 160 українських захисників, зокрема військовослужбовці ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Серед звільнених — оборонці Маріуполя та «Азовсталі», а також бійці, які захищали Донецький, Луганський, Харківський, Запорізький, Київський, Чернігівський та Сумський напрямки.

До цього обмін полоненими відбувася 5 червня. Тоді Україна повернула додому ще 186 своїх громадян, яких вдалося вирвати з російської неволі. Деякі з цих людей перебували у ворожих тюрмах ще від початку повномасштабного вторгнення 2022 року.

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