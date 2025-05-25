Звільнені з полону 25 травня / © Володимир Зеленський

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В результаті трьох етапів великого обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» не було повернуто додому жодного з цивільних, які сидять у російській неволі 8 років.

Про це розповів журналіст і письменник, експолонений бойовиків так званої «ДНР», ветеран війни Станіслав Асєєв.

Асєєв стверджує, що передав список таких заручників президентові Зеленському ще в січні 2020-го.

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«Переважна більшість цих людей сидить у 32-й колонії суворого режиму в Макіївці, куди їх звезли після „Ізоляції“ та з інших тюрем. Частина цих людей — активно допомогала нашим спецслужбам ще в роки, коли поколінню тих, кому болить, було плювати, що там на тому Донбасі», — зазначив ветеран.

Письменник погоджується, що некоректно порівнювати кількість страждань полонених

«Я не хочу порівнювати кількість страждань полонених: це неможливо ні з об’єктивної, ні з моральної сторони. Але термін полону — це об’єктивний критерій, і якщо держава забирає цивільних (а вона їх забирає) — абсолютно неприпустимо не зважати на тих, хто сидить довше за всіх. Ці люди на 32-й зоні для Росії — ніхто. Тому тут питання в іншому — чи є вони кимось для своєї держави?», — розмірковує Станіслав Асєєв.

Раніше командир «Азову» Редіс заявив, що серед тисячі українських полонених, яких повернули додому під час наймасштабнішого обміну з Росією, не було жодного азовця.

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Нагадаємо, що сьогодні, 25 травня, відбувся третій, фінальний обмін полоненими у форматі «1000 на 1000», в результаті якого додому повернулися 303 захисників.