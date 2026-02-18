Серед зими на Закарпатті почали розцвітати червонокнижні квіти (фото)

Шафран / © Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА

У Закарпатській області почали з’являтися перші шафрани та проліски, хоча масове цвітіння традиційно відбувається лише у другій половині березня.

Про це повідомляє Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА у Facebook.

«На Закарпатті почали цвісти шафрани, — констатували у відомстві. — На галявинах і в лісах з’являються перші весняні квіти». Фотографіями перших квітів поділилися в Ужанському національному природному парку, де вже можна милуватися фіолетовим «морем» на лісових галявинах.

© Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА

Як повідомляє ГОЛОС КАРПАТ, раннє цвітіння шафрану Гейфеля — відомого також як крокус — зафіксовано у середині лютого 2026 року на Виноградівщині. Тепла погода прискорила пробудження природи: перші квіти вкрили лісові галявини та приватні ділянки раніше звичного терміну.

Фахівці зазначають, що клімат Закарпаття сприяє ранній появі первоцвітів завдяки захисту гір та стабільним плюсовим температурам. Водночас екологи попереджають про ризики раннього потепління: перепади температур можуть зашкодити рослинам, а незаконне збирання квітів становить серйозну загрозу.

Що відомо

Шафран Гейфеля занесений до Червоної книги України, а за його зривання, продаж чи купівлю передбачені штрафи від 1700 до 3655 гривень із конфіскацією та компенсацією за кожну зірвану рослину. Екологи закликають туристів і місцевих жителів милуватися квітами лише за допомогою фотографій і не шкодити природі.

