Середа буде дощовою: прогноз погоди в Україні на 13 жовтня

У західних областях вночі та вранці туман.
У середу, 13 жовтня, погода в Україні буде дощовою та переважно холодною.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні очікуються помірні, у Одеській та Миколаївській областях, вдень і у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях значні дощі, у західній частині, вночі і в північних та східних областях без істотних опадів. Вітер північно-західний, у південно-східних областях південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, на півдні країни до 11°, у західних областях 0-5° тепла, вдень 8-13°, у південно-східній частині 13-18°. В Карпатах вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг, температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.
У Києві 13 жовтня вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень близько 10°.
Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодний, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.
Читайте також:
- День захисників і захисниць України 2021: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята
- Коли переводять годинник на зимовий час 2021: дата та умови
- Вихідні і державні свята в жовтні 2021 Україні: скільки будемо відпочивати