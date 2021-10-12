Середа буде дощовою: прогноз погоди в Україні на 13 жовтня

Середа буде дощовою: прогноз погоди в Україні на 13 жовтня

У західних областях вночі та вранці туман.

У середу, 13 жовтня, погода в Україні буде дощовою та переважно холодною.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні очікуються помірні, у Одеській та Миколаївській областях, вдень і у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях значні дощі, у західній частині, вночі і в північних та східних областях без істотних опадів. Вітер північно-західний, у південно-східних областях південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, на півдні країни до 11°, у західних областях 0-5° тепла, вдень 8-13°, у південно-східній частині 13-18°. В Карпатах вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг, температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві 13 жовтня вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень близько 10°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодний, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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